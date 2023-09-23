"ديرمر" يتوقع موعد إتمام اتفاق التطبيع بين "إسرائيل" و السعودية

القدس المحتلة/سما/

قال وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، إنه يعتقد أن اتفاق تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والسعودية، سيتم الانتهاء منه "في غضون أشهر قليلة".

وصرح رون ديرمر، لوكالة "بلومبرغ"،: "أعتقد بشكل شخصي أننا سنتوصل إلى اتفاق تطبيع نهائي مع السعودية"، مضيفًا أنه سيكون "بنهاية العام أو بعد فترة قصيرة من ذلك".

وأضاف موضحا: "أعتقد أن بإمكاننا إنجاز الأمر في غضون الأشهر القليلة المقبلة".

كما أشار إلى أن "إسرائيل تتحرك مع الولايات المتحدة، من أجل تحقيق متطلبات الرياض، والسماح لها بتخصيب اليورانيوم ضمن برنامج سلمي، وفي الوقت نفسه مواجهة أخطار الانتشار النووي".

سبق ذلك تصريحات لنتانياهو، الجمعة، أكد فيها أن إسرائيل "تقترب من اتفاق سلام مع السعودية"، مبرزا دور الولايات المتحدة "الحيوي" في جهدها لتحقيق السلام مع الرياض.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الجمعة، إن إسرائيل على "عتبة" التطبيع مع السعودية، مبرزا دور الولايات المتحدة الحيوي في جهدها لتحقيق السلام مع الرياض.

وقال في خطاب له أمام الجمعية العامة بالأمم المتحدة: "أعتقد أننا تقترب اليوم من تحول أكثر جدية ومن سلام تاريخي بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، سيساهم في إنهاء النزاع العربي الإسرائيلي، ويدفع دولا عربية أخرى للتطبيع مع إسرائيل ويعزز احتمالات السلام مع الفلسطينيين".

وأضاف أن الاتفاقات المبرمة عام 2020 لتطبيع العلاقات مع ثلاث دول عربية، كانت بمثابة إشارة إلى "فجر عصر جديد من السلام"، قائلا: "الآن أعتقد أننا على عتبة اختراق أكثر أهمية في سلام تاريخي بين إسرائيل والسعودية".

وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد صرح في حوار مع شبكة "فوكس نيوز"، أن "المملكة تحقق تقدما باتجاه التطبيع مع إسرائيل"، قائلا: "نقترب كل يوم أكثر فأكثر".

ولدى سؤاله عما يتطلبه الأمر للتوصل لاتفاق تطبيع، قال: "بالنسبة لنا القضية الفلسطينية مهمة للغاية. نحتاج لحل هذا الجزء.. ولدينا مفاوضات جيدة تتواصل حتى الآن".

وتابع: "يجب أن نرى إلى أين سنصل. نأمل في أننا سنصل إلى مكان سيسهل حياة الفلسطينيين، ويجعل إسرائيل لاعبا في الشرق الأوسط".



فيما صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، بوقت سابق، أن فرص التوصل إلى اتفاق تطبيع مع الرياض "أكبر من أي وقت مضى".

واعتبر كوهين أن الحكومة برئاسة، بنيامين نتانياهو، تستطيع توقيع اتفاق تطبيع مع السعودية "دون التنازل عن المبادئ الأيديولوجية والمصالح الإسرائيلية".

وأضاف كوهين لراديو الجيش الإسرائيلي: "يمكن سد الفجوات... سيستغرق الأمر وقتا، لكن هناك تقدما".

وتقود الولايات المتحدة مساعي إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسعودية، وهي خطوة في محور مفاوضات أوسع نطاقا وأكثر تعقيدا، تشمل ضمانات أمنية أميركية ومساعدة في مجال الطاقة النووية المدنية تسعى لها الرياض، إضافة إلى تقديم إسرائيل تنازلات للفلسطينيين، وفقا لرويترز.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مسؤولين حكوميين إسرائيليين "يناقشون إمكانية الامتثال لطلب السعودية لتخصيب اليورانيوم على أراضيها، والسماح للمملكة بتملك برنامج نووي لأغراض مدنية".

وأعرب زعيم المعارضة، يائير لابيد، عن معارضته للبرنامج النووي السعودي في اجتماعات عقدها مع كبار مسؤولي البيت الأبيض في واشنطن.