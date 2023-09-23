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بولندا تحذر زيلينسكي: لن نسمح لك بإهانتنا مرة أخرى

السبت 23 سبتمبر 2023 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
بولندا تحذر زيلينسكي: لن نسمح لك بإهانتنا مرة أخرى



وكالات

حذر رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من إصدار إهانات جديدة بحق وارسو.

وقال مورافيتسكي: "أريد أن أقول لزيلينسكي ألا يهين البولنديين مرة أخرى أبدا بالطريقة التي أهانها مؤخرا خلال خطابه في الأمم المتحدة. البولنديون لن يسمحوا بذلك أبدا".


وأكد أن بولندا في السياق الجيوسياسي الحالي ستدافع عن مصالحها وتعرف "كيفية تشكيل هذه المصالح".

وتابع في أن وارسو تساعد كييف بكثافة من خلال تنظيم شحن الأسلحة.

وأضاف: "نحن الآن نقوم بتسليح أنفسنا بشكل أساسي، لكن المركز في جيشوف، وهو مركز لوجستي خاص، عمل ويعمل وسيعمل بالتعاون مع حلفائنا".

وصرح رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق من اليوم أن بولندا تلقت "الضوء الأخضر" من وراء المحيط الأطلسي وتم السماح لها "بالتخلص" من زيلينسكي.

#بولندا #اوكرانيا #فولوديمير زيلينسكي

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