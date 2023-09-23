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أنشيلوتي يزف خبرا سارا لجماهير ريال مدريد عشية الديربي

السبت 23 سبتمبر 2023 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنشيلوتي يزف خبرا سارا لجماهير ريال مدريد عشية الديربي



وكالات/سما/

أعلن مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، أن الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، سيتواجد ضمن قائمة النادي الملكي لمواجهة أتلتيكو مدريد، غدا الأحد، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عشية المباراة المرتقبة: "فينيسيوس تدرب مع الفريق أمس. يظهر بحالة بدنية جيدة. لقد تدرب اليوم بشكل جيد للغاية وسيكون ضمن قائمة الفريق" لمواجهة أتلتيكو.

وأضاف المدرب الإيطالي "غدا سنقرر ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه (فينيسيوس)".

وأكد أنشيلوتي أن النجم الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام، الذي اضطر لمغادرة تدريبات ريال مدريد أمس الجمعة لشعوره بألم في معدته، سيكون متاحا أيضا للعب ضد أتلتيكو.


وأوضح أنشيلوتي: "سيكون بيلينغهام لائقا غدا. هل أنا قلق بشأن بيلينغهام؟ لن أبكي إذا لم يلعب. لدينا لاعبون آخرون".

يذكر أن فينيسيوس تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته مع الريال ضد سيلتا فيغو في 25 أغسطس الماضي، وغاب عن مباريات الفريق منذ ذلك الحين.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بينما يشغل أتلتيكو المركز السابع مع سبع نقاط.

#ريال مدريد

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