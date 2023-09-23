تواصل المسيرات شرق غزة: إصابات وإطلاق بالونات حارقة واستهداف قوات الاحتلال بالرصاص

غزة/سما/

أصيب 3 مواطنين بالرصاص، وآخرون بالاختناق، اليوم السبت، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وآلياتهم العسكرية، أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب الفتية والشبان الذين تظاهروا على مقربة من السياج الفاصل شرق قطاع غزة، ما أدى لإصابة 3 مواطنين بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق.

وتتواصل لليوم الثامن على التوالي، المسيرات في أماكن متفرقة شرق القطاع، وذلك احتجاجا على الحصار المفروض على القطاع، وضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق أبناء شعبنا في محافظات الوطن كافة، وبحق مقدساتنا وأسرانا.

وفي سياق متصل، أطلق الشباب الثائر، أعداد كبيرة من البالونات الحارقة صوب مستوطنات وحقول الاحتلال في غلاف غزة، كما استهدف الشبان بوابة ملكة شرق غزة بعبوة ناسفة شديدة الإنفجار

وذكر موقع واللا العبري أن جيش الاحتلال أطلق النار نحو فلسطيني بزعم إلقائه عبوة بالقرب من حدود قطاع غزة.

وزعم الموقع أن شبان فلسطينيون يطلقون النار من مسدسات، نحو قوات الجيش عند حدود غزة، لافتا إلى أن رصاصة أصابت جيب عسكري بشكل مباشر بعد إطلاق النار من داخل حدود غزة.

يتبع...