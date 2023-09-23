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حماس تستنكر عزم "الكونغو" نقل سفارتها للقدس

السبت 23 سبتمبر 2023 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تستنكر عزم "الكونغو" نقل سفارتها للقدس



غزة/سما/

استنكرت حركة "حماس" بشدة عزم جمهورية الكونغو الديمقراطية، نقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، معتبرةً هذه الخطوة مخالَفة صارخة للقانون الدولي، وتغوُّلا على حقوق شعبنا الفلسطيني، في عاصمته التاريخية، ورمزه الديني والسياسي.

ودعت حركة حماس في تصريح صحفي اليوم السبت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى العدول عن هذا القرار المؤسف، الذي يعطي الاحتلال الضوء الأخضر، للمضي في سياسة التهويد الممنهج للقدس المحتلة، وارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

كما دعت دول العالم كافّة إلى مقاطعة هذا الكيان العنصري، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني لإزالة الاحتلال الإرهابي عن أرضنا الفلسطينية.

#حماس

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