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صور: تراشق بالقنابل الدخانية بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال

السبت 23 سبتمبر 2023 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور: تراشق بالقنابل الدخانية بين الجيش اللبناني وجيش الاحتلال



بيروت/سما/

 أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل دخانية صوب دورية تابعة للجيش اللبناني، أثناء مواكبتها جرافة تقوم بإزالة ساتر ترابي أقامه الاحتلال شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة في جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن الاحتلال "أقدم على خرق خط الانسحاب، وإطلاق قنابل دخانية، فيما ردت عناصر الدورية اللبنانية على الاعتداء بإطلاق قنابل مسيلة للدموع باتجاه الجنود، ما أجبرهم على الانسحاب".

#الجيش اللبناني

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