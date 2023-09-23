إنتربول فلسطين يتسلم مطلوبا للعدالة من الأردن

رام الله/سما/

تسلم المكتب المركزي الوطني "إنتربول فلسطين"، اليوم السبت، من إنتربول المملكة الأردنية الهاشمية، مطلوبا فار من وجه العدالة مشتبه فيه بالاحتيال بمبالغ مالية كبيرة.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، "في إطار متابعة القضايا المسجلة لدى النيابة العامة والشرطة بحق مواطن مشتبه فيه بارتكابه قضايا احتيال بمبالغ مالية كبيرة في محافظة الخليل، وتمكنه من الهروب خارج فلسطين قبل عدة أيام، حيث تم استصدار مذكرة قبض دولية بحقه، وذلك وفقا لأمر قبض صادر من قبل النائب العام، وتم تسليم المطلوب عبر القنوات المختصة".

وأكد ارزيقات، أنه تم التحفظ على المطلوب لحين إحالته لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولا.

ووجه نداءً لكل المواطنين الذين سلموا أموالا لهذا الشخص أن يتوجهوا للنيابة العامة والشرطة لتقديم شكاوى حيال ذلك، محذرا كل الفارين خارج البلاد بضرورة العودة وتسليم أنفسهم لتسوية أوضاعهم القضائية.