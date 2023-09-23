  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إنتربول فلسطين يتسلم مطلوبا للعدالة من الأردن

السبت 23 سبتمبر 2023 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنتربول فلسطين يتسلم مطلوبا للعدالة من الأردن



رام الله/سما/

 تسلم المكتب المركزي الوطني "إنتربول فلسطين"، اليوم السبت، من إنتربول المملكة الأردنية الهاشمية، مطلوبا فار من وجه العدالة مشتبه فيه بالاحتيال بمبالغ مالية كبيرة.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، "في إطار متابعة القضايا المسجلة لدى النيابة العامة والشرطة بحق مواطن مشتبه فيه بارتكابه قضايا احتيال بمبالغ مالية كبيرة في محافظة الخليل، وتمكنه من الهروب خارج فلسطين قبل عدة أيام، حيث تم استصدار مذكرة قبض دولية بحقه، وذلك وفقا لأمر قبض صادر من قبل النائب العام، وتم تسليم المطلوب عبر القنوات المختصة".

وأكد ارزيقات، أنه تم التحفظ على المطلوب لحين إحالته لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولا.

ووجه نداءً لكل المواطنين الذين سلموا أموالا لهذا الشخص أن يتوجهوا للنيابة العامة والشرطة لتقديم شكاوى حيال ذلك، محذرا كل الفارين خارج البلاد بضرورة العودة وتسليم أنفسهم لتسوية أوضاعهم القضائية.

#انتربول فلسطين #الاردن

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي: جرأة هذا الفلسطيني جعلت الجيش يقصف موقعا لحماس (فيديو)

شاهد: مقاعد فارغة وخريطة نتنياهو في الأمم المتحدة تثير تفاعلاً

جيش الاحتلال يصدر بيانا عقب عدوانه على غزة

العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في غزة

أول صورة للقيادي في عرين الأسود خالد طبيلة بعد اعتقاله

إعلام عبري: هذا الأمر وضع الجيش بحالة إحراج ودفعه لقصف أهداف بغزة

إصابة مواطنين بقصف إسرائيلي على غزة

الأخبار الرئيسية

مسؤول إسرائيلي: لهذا السبب تحاول السلطة الفلسطينية إفشال مسار التطبيع مع الرياض

photo_2023-09-23_13-39-53

تقرير: "حرب الظلال" ضد "إسرائيل" تدور رحاها في الساحة الأكثر تهديدا حاليا

حرب متعددة الجبهات

"معاريف": تهديد الجبهات المتعدّدة بات ملموساً أكثر لـ"إسرائيل"

المنحة القطرية

التنمية بغزة توضح بشأن صرف المنحة القطرية لشهر 9

نتنياهو: الفلسطينيون يجب أن يكونوا جزءا من اتفاقية التطبيع ولن نمنحهم دولة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية