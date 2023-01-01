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معروف: الاحتلال يمنع حل أزمة الكهرباء في غزة

السبت 23 سبتمبر 2023 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
معروف: الاحتلال يمنع حل أزمة الكهرباء في غزة



غزة / سما /

 

أكد  سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي اليوم السبت  ، أن الاحتلال يمنع وصول إمداد الكهرباء ويفشل كل المشاريع التي تعمل لحل أزمة الكهرباء بالقطاع.

وقال معروف خلال المؤتمر الحملة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة، رسالتنا اليوم أن الحصار المفروض على قطاع غزة يجب أن ينتهي ، موضحاً نقول كفى لهذا الحصار ولتفتح موانئ غرة ويسكر الحصار.

وبين يسري دريش خلال المؤتمر الحملة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة ،من حق شعبنا أن يرفع عنه الحصار وينال حرية السفر ، موضحاً أن الاحتلال لم ينتبه لما يتعرض أهالي قطاع غزة من حصاره.

وأضح أن قواربنا قد تتحول إلى قوارب موت إذا لم يرفع الحصار.

#الكهرباء #سلامة معروف #الاحتلال #غزة

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