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تشييع جثمان الشهيد بلال قدح برام الله

السبت 23 سبتمبر 2023 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشييع جثمان الشهيد بلال قدح برام الله



رام الله / سما /

شيّعت جماهير غفيرة من أهالي بلدة شقبا غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيد بلال قدح (33 عامًا)، بعد احتجاز جثمانه من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ يوليو الماضي.

وبالأمس، أعلنت الشؤون المدنية، أنها تسلمت جثمان الشهيد قدح وتم نقله لمجمع فلسطين الطبي، ليوارى الثرى حسب ترتيبات عائلته وذويه.

يشار إلى أن الشهيد متزوج وأب لثلاثة أطفال، واستشهد بتاريخ 10 يوليو 2023، عقب إطلاق النار عليه من قبل جيش الاحتلال المتمركز عند الحاجز العسكري المقام المقام على المدخل الجنوبي دير نظام شمال غرب رام الله.

ومنعت المواطنين وطواقم الإسعاف والهلال الأحمر من الوصول إليه، وإنقاذه، وتركته ملقى على الأرض إلى أن ارتقى شهيدا، واحتجزت جثمانه منذ ذلك الحين، قبل أن تسلمه بالأمس.

#رام الله #بلال قدح

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