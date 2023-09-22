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التنمية بغزة توضح بشأن صرف المنحة القطرية لشهر 9

السبت 23 سبتمبر 2023 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
التنمية بغزة توضح بشأن صرف المنحة القطرية لشهر 9



غزة / سما /

أكدت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية في غزة اليوم السبت، أنه سيتم غداً الأحد صرف المنحة القطرية وفق ما صدر عن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة.

وقالت الكحلوت في تصريح إذاعي، "دفعة المنحة لشهر 9 ستكون للجدد و10 الف اسم من الشؤون الاجتماعية تضاف لأول مرة وأسماء من القدامى ممن استلم أقل 41 مرة ومن إستلم أكثر ولديه 5 أبناء فما فوق".

وأضافت، "تم إيقاف المسافرين حتى العودة من السفر بإستثناء المرضى ومرافقيهم و ألا تتجاوز مدة السفر سنة كاملة،ومن لديهم تصريح عمل بالداخل المحتل، ومن ليس لديهم رقم جوال".

ونوهت الكحلوت إلى أن التسجيل سيكون في أقرب وقت ممكن بعد الانتهاء من الإجراءات على الرابط وسيتم الإعلان عن التسجيل.

#التنمية بغزة #المنحة القطرية #صرف المنحة القطرية #اسماء المستفيدين من المنحة القطرية

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