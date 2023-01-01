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أبوشمالة: تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بقطاع غزة أنجز المرحلة الأولى من انتخاباته الداخلية

السبت 23 سبتمبر 2023 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبوشمالة: تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بقطاع غزة أنجز المرحلة الأولى من انتخاباته الداخلية



غزة/سما/

وجه النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، والقيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ماجد أبو شمالة، التحية لأبناء وكوادر ومناصري التيار على إنجاز المرحلة الأولى من الانتخابات التي يخوضها للمرة الثانية.

وقال أبو شمالة في تصريح صحفي: "هذا الإنجاز هو تجسيد للثقافة الديمقراطية الإيجابية بين صفوف أبناء التيار في اختيار الرجل المناسب الذي يقودهم ويمثلهم على رأسه الأخ محمد دحلان رئيس التيار، والأخ سمير المشهراوي، وتأكيداً على أن الممارسة الديمقراطية هي المسار الصحيح الذي يجب أن يحتكم إليه الشعب الفلسطيني في كافة مؤسساته".

وأضاف أبو شمالة، قيادة التيار تسعى لترسيخ الثقافة الديمقراطية في الوعي الجمعي لأبناء التيار، والتصدي لكافة الممارسات التي تتنافى مع هذه الرؤية الاستراتيجية.

وأشار أبو شمالة إلى أن غياب الثقافة الديمقراطية يتحمل مسؤوليته قيادة الشعب الفلسطيني التي تحرمه من هذا الحق، داعياً الرئيس محمود عباس لحسم الأمر وإصدار مرسوم بإجراء الانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وشدد أبو شمالة، تيار الإصلاح الديمقراطي يكاد يكون الحالة الوطنية الفلسطينية الأكثر إدراكاً لغاياته، و الأكثر وضوحاً مع شعبنا، فهو يمتلك بوصلة لم تنحرف، ومقصده و غايته حركة فتح وعزها والحفاظ على ارثها ومستقبلها.

واختتم أبو شمالة، التيار ماضٍ في تعزيز المبادئ التي تربينا عليها، وماضٍ في بناء التيار وتعزيز قواعده كذخيرة لحركة فتح والحفاظ على هويتها.

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