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بالرابط.. العمل بغزة تُعلن اعتماد مشروع "صمود 4"

السبت 23 سبتمبر 2023 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالرابط.. العمل بغزة تُعلن اعتماد مشروع "صمود 4"



غزة / سما /

أعلن وكيل وزارة العمل بغزة إيهاب الغصين، عن اعتماد لجنة متابعة العمل الحكومي لمشروع صمود 4، لتشغيل الخريجين .

وأوضح في بيان صحفي اليوم السبت، أن مشروع صمود 4 يشمل تشغيل 600 خريج وخريجة “400 من حملة شهادة البكالوريوس، و200 من حملة شهادة الدبلوم”، مشيرًا إلى أن مدة المشروع ستكون 4 شهور، 3 شهور براتب مدفوع من قبل لجنة متابعة العمل الحكومي، والشهر الرابع مدفوع من الجهات التي سيتم تشغيل الخريجين بها خلال المشروع.

وأفاد، بأنه سيتم الالتزام بنسب البطالة وفقاً للتخصصات والمحافظات، وتحديد نسبة خاصة للإناث وذوي الإعاقة، حيث سيستفيد خلال هذا المشروع من لم يتنسى له الحصول على فرصة تشغيل مؤقت سابقاً.

وشدد الغصين على أن الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة تُعطي أولوية كبيرة لدعم الخريجين، وتوفير فرص عملٍ لهم، من أجل التخفيف من نسب البطالة، منوها إلى أن أزمة البطالة لن تنتهي إلا برفع الحصار عن قطاع غزة وإنهاء الاحتلال.

وتعمل لجنة متابعة العمل الحكومي على تعزيز صمود الخريجين، من خلال مشاريع تشغيل مختلفة، منها مشروع صمود “1-2-3-4″.

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#وزارة العمل #مشروع صمود 4 #الخريجين

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