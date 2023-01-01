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جنوب إفريقيا تعفي جواز السفر الفلسطيني من تأشيرة الدخول

السبت 23 سبتمبر 2023 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جنوب إفريقيا تعفي جواز السفر الفلسطيني من تأشيرة الدخول



رام الله / سما /

أعفت حكومة جمهورية جنوب إفريقيا، الفلسطينيين (يحملون جوازات سفر فلسطينية) من تأشيرات الدخول إلى جنوب إفريقيا، وفق بيان لوزارة الخارجية.

وبموجب هذا القرار، سيتم منح الفلسطينيين تأشيرات دخول في كافة المطارات والموانئ والمعابر الحدودية لجنوب إفريقيا لمدة 90 يوما، دون الحاجة لإصدار تأشيرات من سفارات كيب تاون.

وأكدت مذكرة وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، والتي تم توجيهها إلى وزارة الخارجية، اليوم، العمل بهذا القرار اعتبارا من 18 أيلول/ سبتمبر الجاري.

من جهتها، رحبت وزارة الخارجية، بقرار حكومة جمهورية جنوب إفريقيا "التاريخي".

واعتبرت "الخارجية"، في بيان لها، القرار أنه "رسالة تضامنية جديدة من جنوب إفريقيا لصالح قضية شعبنا العادلة، وتجسيد لمبادئ السياسة الخارجية الجنوب إفريقية السامية، وإيمانها بأن الحرية التي حصلت عليها والتضامن الدولي معها، يدعوها إلى مساندة الشعوب التي تعاني من الاستعمار والأبارتهايد".

#جنوب إفريقيا #جواز السفر #وزارة الخارجية

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