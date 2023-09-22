نتنياهو: الفلسطينيون يجب أن يكونوا جزءا من اتفاقية التطبيع ولن نمنحهم دولة

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت، إن "الفلسطينيين يجب أن يكونوا جزءًا من اتفاقية التطبيع مع السعودية ".

وأوضح نتنياهو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "الفلسطينيون يجب أن يكونوا جزءا من اتفاقية التطبيع مع السعودية، ولكن يجب ألا يكون لهم حق النقض (الفيتو) على العملية، إنهم لا يريدون دولة إلى جانب إسرائيل، بل دولة بدلا من إسرائيل - سأفكر في السبل التي يمكنهم من خلالها الاستفادة من العملية دون تعريض احتياجاتنا الأمنية للخطر".

وأضاف، "دون التقليل من العقبات التي لا تزال قائمة على طريق التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية، ولكن عندما يكون هناك ثلاثة قادة - بايدن وبن سلمان وأنا - يريدون تحقيق نتائج، فإن ذلك يزيد من فرص نجاحنا في القيام بذلك".

واستدرك قائلا: "لكن حتى الآن نافذة الفرصة للتوصل إلى الاتفاق ضيقة، وكل شيء يعتمد على التقدم والتطورات في الأشهر المقبلة، إذا لم نحقق ذلك في الأشهر المقبلة، فسيتم تأجيل الاتفاق لعدة سنوات".

وتابع نتنياهو ، "منذ تسعة أشهر وأنا أبحث عن اتفاق مع المعارضة أو جزء منه، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسأجد شيئا يكون مقبولا لدى غالبية الجمهور، أعتقد أننا سنصل إلى هناك، عندما ينقشع غبار الخلاف، ويهدأ، سترون أن إسرائيل ديمقراطية قوية".

وذكر، "أعتقد أنه ليست هناك حاجة للسعودية لتزويد نفسها بأنظمة نووية، ويجب القيام بكل شيء لمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية".