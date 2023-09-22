الاحتلال يعتقل 5 شبان على حاجز بيت فوريك شرق نابلس

نابلس / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، خمسة شبان على حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال أوقفت خمسة شبان-لم تعرف هويتهم بعد، أثناء محاولتهم المرور بمركبتهم على الحاجز المذكور، حيث قامت بتقييدهم، واحتجازهم لساعات.

يذكر أن قوات الاحتلال تضيق الخناق على نحو 24 ألف مواطن من أهالي بلدتي بيت فوريك وبيت دجن، من خلال إغلاق الحاجز العسكري، الذي يعتبر المدخل الوحيد لهما، وذلك بشكل شبه يومي، ومتكرر، عدا عن التسبب بأزمة مرورية خانقة، وعرقلة لحركة المواطنين والطلبة.