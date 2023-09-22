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والا العبري: هذا ما أحرج جيش الاحتلال ودفعه لقصف نقاط المراقبة بغزة

السبت 23 سبتمبر 2023 09:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
والا العبري: هذا ما أحرج جيش الاحتلال ودفعه لقصف نقاط المراقبة بغزة



غزة / سما /

كشفت وسائل إعلام عبرية، الليلة الماضية، عن أمر وضع جيش الاحتلال الإسرائيلي في حالة إحراج ودفعه لقصف أهداف في قطاع غزة.

وبحسب مراسل موقع "والا" العبري، أمير بوخبوط، فإن جيش الاحتلال حاول جاهدًا إخفاء حقيقة حرائق الغلاف بفعل البالونات الحارقة، لكن سلطة الإطفاء كشفت الحقيقة وقالت إن سبب الحرائق ناجم عن إطلاق البالونات من غزة.

ووفقاً لمراسل موقع "والا" العبري، فإن هذا الحدث وضع الجيش بحالة حرج وإعطاء تعليمات بقصف أهداف في القطاع.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، نقاط مراقبة تابعة للمقاومة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

#البالونات الحارقة #غزة #نقاط المراقبة

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