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بن غفير يكشف عن موقفه من التطبيع الإسرائيلي مع السعودية

السبت 23 سبتمبر 2023 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بن غفير يكشف عن موقفه من التطبيع الإسرائيلي مع السعودية



القدس المحتلة / سما /

كشف ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف، إيتمار بن غفير، عن موقفه النهائي من مسألة التطبيع بين "إسرائيل" والمملكة العربية السعودية.

وذكر بن غفير في تصريحات نقلتها قناة "كان" العبرية، أنه في حال بدأت "إسرائيل" بتقديم التنازلات للفلسطينيين في حزبه لن يكون جزءاً من الائتلاف الحكومي.

وأفادت مصادر مقربة من بن غفير، أنه لا ينوي السماح بأي مساس بما وصفه "السيادة الإسرائيلية "وأنه في حال بدء الحديث عن تنازلات كهذه، فإنه سيدركون بأن محادثات تجري مع بني غانتس لضمه الى صفوف الحكومة.

#السعودية #التطبيع #ايتمار بن غفير

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