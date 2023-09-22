رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة، اليوم السبت، استشهاد فتى من بلدة اليامون غرب جنين، ووقوع عشرات الإصابات بين صفوف المواطنين في الضفة وشرق غزة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

استشهاد فتى من اليامون وعشرات الإصابات في الضفة وشرق غزة

الرئيس يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بيوم إعلان المملكة

الرئاسة ردا على نتنياهو: أي حل لم يحظ برضى شعبنا وقيادته لن يؤدي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد بلال قدح من شقبا.. والتشييع اليوم

أبو الغيط يدعو الدول الإفريقية لتوسيع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الحرارة أعلى من معدلها العام بـ 4 درجات

مسؤولون وقوى: خطاب الرئيس في الأمم المتحدة مثل المعاني السامية لنضال شعبنا

جنوب إفريقيا تعفي حاملي جواز السفر الفلسطيني من تأشيرة الدخول

المالكي يشارك بالاجتماع الوزاري الخاص بدعم الأونروا في نيويورك

خلية "داعشية" في قبضة المخابرات اللبنانية تعترف بدعم إرهابيي عين الحلوة

أبو بكر: "الجنائية الدولية" ستفقد مصداقيتها إذا لم تفتح تحقيقا في استشهاد الصحفية أبو عاقلة قريبا

رفع علم فلسطين في قرية الرياضيين بدورة الألعاب الآسيوية

المالكي يشارك بالاجتماع الوزاري الخاص بدعم الأونروا في نيويورك

"الأيام":

شهيد خلال اشتباك مسلح في كفر دان وقصف منزل واعتقال مقاوم في نابلس

31 مصاباً في مواجهات شرق القطاع وطائرات الاحتلال تقصف مراصد للمقاومة

مواجهات وإصابات خلال مسيرات الجمعة والتصدي لاقتحامين استيطانيين قرب نابلس

جنين: إصابة شابين برصاص الاحتلال في زبوبا

إصابة طفل بحروق في هجوم للمستوطنين على مسافر يطا

الاحتلال يفرض إغلاقا شاملاً على الضفة وغزة

أم الفحم: مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في قرية مصمص

شرطة الاحتلال تعتدي على وقفة سلمية بالشيخ جراح

أوكرانيا تعلن تنفيذ ضربة على المقرّ العام للأسطول الروسي بالقرم

مكتب نتنياهو: الكونغو الديمقراطية ستنقل سفارتها إلى القدس

أميركا تقدم 73 مليون دولار إضافية لدعم "الأونروا"

"القدس":

شهيد في كفردان وعشرات الإصابات خلال اقتحامات وقمع مسيرات بالضفة والقطاع

اسرائیل تفرض إغلاقا شاملا على الأراضي الفلسطينية

عملية إطلاق نار قرب "كريات أربع" في الخليل

مستوطنون يعتدون على طفل ويقتلعون عشرات الأشجار

تل أبيب تواجه 3 ساحات متفجرة في نفس الوقت

قتيل و15 جريحا في ضربة روسية على وسط أوكرانيا

الانفصاليون في كاراباخ يوافقون على وقف إطلاق النار

جنوب إفريقيا تعفي جواز السفر الفلسطيني من تأشيرة الدخول

الكونغو تقرر نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس