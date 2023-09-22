أول صورة للقيادي في عرين الأسود خالد طبيلة بعد اعتقاله الليلة الماضية

نابلس/سما/

تداولت مواقع التواصل، مساء اليوم، صورة للأسير خالد طبيلة "البلدي" أحد قادة مجموعات عرين الأسود ، داخل إحدى مستشفيات الداخل المحتل، بعد اعتقال الاحتلال له من حي رفيديا في نابلس، الليلة الماضية.









و اعتقلت قوات الاحتلال، بعد منتصف ليل الخميس، أحد قادة مجموعات"عرين الأسود" المسلحة خالد طبيلة، الملقب بـ"البلدي"، في عملية عسكرية بدأت بتسلل وحدة خاصة من المستعربين تم إسنادها بتعزيزات عسكرية من قوات وآليات جيش الاحتلال التي اقتحمت نابلس من أكثر من حاجز عسكري، ووصلت إلى البيت الذي حوصر "البلدي" فيه.

و"البلدي" أحد مؤسسي مجموعات "عرين الأسود" المسلحة، وهو في عقده الثالث، وكان يعمل في حرس الرئاسة الفلسطينية، قبل أن ينخرط في المقاومة المسلّحة منذ نحو عامين.

واندلعت اشتباكات مسلحة ومواجهات بالحجارة، بعد منتصف ليل الخميس، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، وتمكّن الشبان من استهداف الآليات العسكرية بشكل مباشر بالعبوات المتفجرة محلية الصنع والزجاجات الحارقة.

وكانت حصيلة المواجهات، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة بالرصاص الحي تم نقلها إلى المستشفى، وإصابة امرأة في العقد السادس بقنبلة غاز باليد والرأس، إضافة إلى إصابتين بالدهس، ونحو 140 إصابة بالرصاص المعدني واستنشاق الغاز المسيل للدموع.