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حماس تعقب على اعتداءات الاحتلال وقصفه لمواقع المقاومة بغزة

الجمعة 22 سبتمبر 2023 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقب على اعتداءات الاحتلال وقصفه لمواقع المقاومة بغزة



غزة/سما/

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس د. عبد اللطيف القانوع أن قصف الاحتلال الصهيوني لمواقع المقاومة واستهداف المتظاهرين السلميين في غزة الذين يعبرون عن غضبهم ويقومون بدورهم لما يتعرض له المسجد الأقصى والمقدسات؛ يأتي في إطار العدوان الصهيوني المتواصل والممتد على كل شعبنا في محاولة لكسر إرادته والنيل من عزيمته.

وقال القانوع مساء اليوم الجمعة: "إن جماهير شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والشباب الثائر على السلك الزائل لحدود قطاع غزة يعبرون عن غضبهم من اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، ويلتحمون مع الحالة الثورية المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة والمقاومة البطلة".

وشدد الناطق باسم حركة حماس على أن شعبنا له الحق أن يعبر عن غضبه ويمارس المقاومة بكل أشكالها وأدواتها الشعبية رداً على جرائم الاحتلال، وتصدياً لعدوانه المتواصل على شعبنا وتدنيسه للأقصى المبارك.

#حماس

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