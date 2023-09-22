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إصابة طفل بحروق في هجوم للمستوطنين على مسافر يطا

الجمعة 22 سبتمبر 2023 08:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة طفل بحروق في هجوم للمستوطنين على مسافر يطا



الخليل/سما/

أصيب طفل بحروق، مساء اليوم الجمعة، جراء رشه بغاز الفلفل السام من قبل المستوطنين في مسافر يطا جنوب الخليل.

وقال رئيس مجلس قروي سوسيا جهاد النواجعة، إن مستوطنين لاحقوا رعاة الأغنام في مسافر يطا، وقاموا برش مادة غاز الفلفل على الطفل أسيد خالد الهدار، ما أسفر عن إصابته بحروق نقل إثرها إلى مستشفى يطا الحكومي.

وأضاف أن المستوطنين اعتدوا على والد الطفل، ومنعوه من رعي أغنامه في أرضه، تمهيدا للاستيلاء عليها، وإفراغ الأراضي من المزارعين ورعاة الأغنام، بهدف توسيع مستوطنة سوسيا المقامة على أراضي المواطنين.

#الخليل

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