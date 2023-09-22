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أبو الغيط يدعو الدول الإفريقية لتوسيع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الجمعة 22 سبتمبر 2023 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط يدعو الدول الإفريقية لتوسيع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية



نيويورك/سما/

 دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الجانب الإفريقي إلى توسيع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، باعتبار أن ذلك من شأنه منح الفلسطينيين الفرصة للتفاوض من موضع التكافؤ، ويعزّز من فرص السلام.

جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري التاسع للجنة تنسيق الشراكة العربية - الإفريقية، والذي عقد اليوم الجمعة، على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة السعودية وجمهورية جزر القمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي، إن أبو الغيط تناول في كلمته الوضع الحالي الخاص بالتعاون العربي الإفريقي، وأهمية تكثيف العمل المشترك بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي في المجالات كافة خلال الفترة القادمة لعقد القمة العربية الإفريقية الخامسة في السعودية في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم وذلك تعزيزًا للشراكة المهمة بين الجانبين العربي والإفريقي.

#جامغة الدول العربية

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