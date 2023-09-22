جيش الاحتلال يصدر بيانا عقب عدوانه على غزة

غزة/سما/

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، بيانا عقب عدوانه على قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيانه أن قواته قصفت ثلاث نقاط عسكرية لحماس في قطاع غزة

وأضاف البيان: "أغارت طائرة مسيرة قبل قليل على نقطتيْن عسكريتيْن تابعتيْن لحركة حماس حيث تقع تلك النقاط العسكرية في أماكن متاخمة لمناطق الاضطرابات واطلاق البالونات الحارقة بالقرب من السياج الأمني مع قطاع غزة .



وتابع:" كما قصفت دبابة نقطة عسكرية أخرى لحماس تقع بالقرب من المكان الذي أطلقت منه قبل قليل النار نحو قوات الأمن العاملة في مواجهة الاضطربات، مشيرا إلى انه لم تقع إصابات في صفوف قوات الاحتلال.