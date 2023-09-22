  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئاسة الفلسطينية ترد على خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة..

الجمعة 22 سبتمبر 2023 06:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية ترد على خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة..



رام الله/سما/

 قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ردا على خطاب رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة، "إنه لن يكون هناك سلام أو استقرار في المنطقة دون رضى الشعب الفلسطيني، وتحقيق مطالبه وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وأضاف أبو ريدنة، أن هذا هو الموقف الرسمي الفلسطيني الذي حددته القيادة الفلسطينية التاريخية، ولن تتنازل عنه، ومخطئ من يعتقد غير ذلك.

وتابع أن السلام يبدأ من فلسطين، والاستقرار يبدأ بحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الوطنية المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ودون ذلك لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة والاقليم.

وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، على أن الشعب الفلسطيني لن يحيد عن ثوابته الوطنية وسببقى متمسكا بأرضه ومقدساته، والتاريخ أثبت دوما بأن الاحتلال إلى زوال مهما طال.

ــــــــــ

#الرئاسة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يعتقل القائد في عرين الأسود خالد طبيلة "البلدي"

الرئيس عباس أمام الجمعية العامة: واهمٌ من يظن أن السلام يمكن أن يتحقق دون حصول شعبنا على حقوقه

أسعار صرف العملات

تقرير : اجتماعات إسرائيلية سعودية عقدت سرا بمشاركة مسؤولين رفيعين

لازاريني : حصلنا على تعهدات جديدة تمكننا من تغطية برامجنا لشهري سبتمبر واكتوبر فقط

نتنياهو: "إسرائيل" على أعتاب "اتفاق سلام تاريخي" ولا يحق للفلسطينيين الاعتراض

كيسنجر: هكذا عملنا على منع نصر عربي على "إسرائيل" في 73

الأخبار الرئيسية

إصابة مواطنين بقصف إسرائيلي على غزة

photo_2023-09-22_14-28-29

أول تعليق من حماس على خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة

غلاف غزة يشتعل: إصابات وإطلاق بالونات حارقة و تفجير عبوات ناسفة (صور وفيديو)

photo_2023-09-22_14-31-46

نتنياهو: "إسرائيل" على أعتاب "اتفاق سلام تاريخي" ولا يحق للفلسطينيين الاعتراض

ردود فعل إسرائيلية على عودة إطلاق البالونات الحارقة من غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية