إصابة مواطنين بقصف إسرائيلي على غزة

غزة/سما/

أصيب، مساء اليوم، مواطنين اثنين باستهداف طيران الاستطلاع الاسرائيلي مرصدا للمقاومة بمنطقة ملكة شرق غزة بصاروخين.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال مرصد للضبط الميداني في منطقة "ملكة"، ونقطة للمقاومة شرقي جحر الديك شرق غزة، ومرصد يتبع للمقاومة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الآن الجيش يهاجم أهدافًا في القطاع، والتفاصيل لاحقًا.

وذكر إيتاي بلومنتال المراسل العسكري في قناة كان العبرية: "في هذه المرحلة على الأقل، يتم تنفيذ الهجمات بطائرات مسيرة هجومية من نوع "زيك"، مزودة بصواريخ عالية الدقة، كما تم استهداف عدة مواقع تابعة لحماس بالقرب من السياج الحدودي."