أول تعليق من حماس على خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة

غزة/سما/

علق الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم على خطاب رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا: إن نتنياهو مارس حالة من الاستقواء غير المسبوق ضد شعبنا الفلسطيني في خطابه، نتيجة اتفاقات التطبيع التي تمت، أو تلك التي يجري الإعداد لها.

وأكد قاسم اليوم الجمعة أن ذكر نتنياهو للآثار الإيجابية للتطبيع على الكيان الصهيوني، يؤكد أن هذا المسار يحقق مصالح الاحتلال فقط، ويشكل تهديداً حقيقياً للقضية الفلسطينية.

وأشار الناطق باسم حماس إلى أن الاحتلال سيواصل استغلال مسار التطبيع لتصعيد عدوانه على شعبنا بهدف تصفية الوجود الفلسطيني، ويحاول تطبيق أحلام اليمين الصهيوني مستنداً على تطبيع.

ودعا قاسم القوى الحية في الأمة إلى تصعيد مقاومتها للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وتعزيز دعوات مقاطعته.