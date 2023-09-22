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لليوم الرابع.. تواصل أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

الجمعة 22 سبتمبر 2023 05:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
لليوم الرابع.. تواصل أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة



نيويورك/سما/

تواصلت في مدينة نيويورك، اليوم الجمعة، ولليوم الرابع على التوالي، أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

حيث ألقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أمس الخميس، كلمة أكد فيها أنه "واهمٌ من يظن أن السلام يمكن أن يتحقق في الشرق الأوسط دون أن يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه الوطنية المشروعة".

ووجه الرئيس  في كلمته، رسالة للإسرائيليين، بأن الاحتلال لن يدوم مهما كانت الأطماع والأوهام، لأن شعبنا باقٍ على أرضه التي سكنها منذ آلاف السنين جيلا بعد جيل، وإذا كان لا بد لأحد أن يرحل فهم المحتلون.

رئيس وزراء موريشيوش يؤكد تضامن بلاده مع الشعب الفلسطين

أكد رئيس وزراء دولة موريشيوس برافيند كومار جوغنوث تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني، ودعمه الثابت لحل الدولتين، وضرورة تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

وأشاد بالخطوة الأخيرة التي تم اتخاذها للحصول على فتوى من محكمة العدل الدولية بخصوص الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، معربا عن أمله أن يتمكن الشعب الفلسطيني من العيش بحرية في دولته.

..يتبع

#نيويورك

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