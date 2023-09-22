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الاحتلال يحتجز صحفيين وناشطا على حاجز عسكري شرق نابلس

الجمعة 22 سبتمبر 2023 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحتجز صحفيين وناشطا على حاجز عسكري شرق نابلس



نابلس/سما/

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، ثلاثة صحفيين، بالإضافة إلى ناشط في المقاومة الشعبية، على حاجز بيت فوريك العسكري شرق نابلس، وأعاقت وصول طواقم الهلال الأحمر إليهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال شددوا من إجراءاتهم على الحاجز، وأعاقوا مرور المركبات، واحتجزوا مركبة تقل ثلاثة صحفيين، إضافة إلى احتجاز الناشط خالد منصور، ومنعوهم من المرور.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن جنود الاحتلال، أعاقوا عمل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني، ومنعوهم من الوصول إلى الصحفيين المحتجزين داخل مركبتهم، ويجري التنسيق مع الصليب الأحمر للسماح لهم بذلك.

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#نابلس
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