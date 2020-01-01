نتنياهو: "إسرائيل" على أعتاب "اتفاق سلام تاريخي" ولا يحق للفلسطينيين الاعتراض

نيويورك/سما/

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من على منبر الأمم المتحدة الجمعة إن إسرائيل على “عتبة” إقامة علاقات مع السعودية، معتبرا أنه لن يكون للفلسطينيين حق “الفيتو” على العلاقات الإسرائيلية العربية.

وأضاف أن الاتفاقات المبرمة عام 2020 لتطبيع العلاقات مع ثلاث دول عربية كانت بمثابة إشارة إلى “فجر عصر جديد من السلام” والآن “أعتقد أننا على عتبة اختراق أكثر أهمية في سلام تاريخي بين إسرائيل والسعودية”.

وقال نتنياهو في خطابه أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة “جهودنا الماضية باءت بالفشل لأنها استندت إلى فكرة خاطئة مفادها أنه ما لم نتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين فإن أي دولة عربية أخرى لن تطبع علاقاتها مع إسرائيل”.

وأضاف: “لقد سعيت طويلا للتوصل إلى سلام مع الفلسطينيين، ولكنني أؤمن أيضا بأنه يجب علينا أن لا نعطي الفلسطينيين حق النقض (الفيتو) على اتفاقيات سلام جديدة مع دول عربية”.

وتابع: “يمكن للفلسطينيين أن يستفيدوا من السلام الأوسع ويجب أن يكونوا جزءا من هذه العملية دون أن يكون لهم حق النقض على العملية”.

وزاد “أعتقد أن المزيد من اتفاقيات السلام مع دول عربية سيزيد من فرص صنع السلام بين إسرائيل والفلسطينيين”.

وقال نتنياهو إن "على الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن يتوقف عن نشر المؤامرات الشنيعة المعادية للسامية ضد الشعب اليهودي".

وذكر أن "على الفلسطينيين أن يتوقفوا عن بث الكراهية ضد اليهود، ليسود السلام، ولنا الحق في دولة على أرض إسرائيل".

وحذّر رئيس الحكومة الإسرائيلية من التهديد الإيرانيّ ، وقال"قلت سابقا إن التهديد المشترك الذي تمثله إيران، يقترب أكثر من الدول العربية وإسرائيل".

وذكر نتنياهو أن "إيران تواصل إنفاق المليارات لتسليح وكلائها الإرهابيين، ونشر الإرهاب بالشرق الأوسط، وآسيا وأميركا".

وقال إن إيران "تواصل تهديد الممرات الملاحية الدولية، واحتجاز أجانب للحصول على فدية، والانخراط في الابتزاز النووي".

وأشار إلى أنه "منذ 8 سنوات وعدت القوى الغربية بإعادة فرض العقوبات على يران، وهي الآن تنتهك الاتفاق دون عقوبات".

ورأى أنه "يجب إعادة فرض العقوبات على إيران، لوقف طموحاتها النووية".

وأضاف نتنياهو: "سأبذل كل ما في وسعي لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية". وقال إنه "يجب أن نتحلى بالشجاعة لوقف طموحات إيران النووية".

وأضاف: "حققنا إنجازا هائلا بتوقيعنا على 4 اتفاقات سلام مع 4 دول عربية... جميعنا ينعم بثمار اتفاقيات السلام مع الدول العربية، ونحو مليون إسرائيلي زاروا الإمارات".

وقال نتنياهو إن "الممرّ الواصل بين الهند وأوروبا، يمثل تحولا تاريخيا بالنسبة إلى بلادي".

وذكر أن "إسرائيل كانت بلدا معزولا عن محيطها عام 1948، أما الآن فخريطة الشرق الأوسط ستتغير تماما بالنسبة لنا".

وتابع نتنياهو: "سنبني ممرا جديدا من السلم والرفاه بين آسيا وأوروبا مرورا بالإمارات والأردن".

وقال إن "السلام بين إسرائيل والسعودية سيخلق شرق أوسط جديدا"، . وأضاف: "يمكننا أن نحقق السلام مع المملكة العربية السعودية بقيادة الرئيس (الأميركي، جو) بايدن".

وعَدّ أن "السلم لا يقوم إلا إذا كان مستندا على الحقيقة وعدم شيطنة الشعب اليهودي".

وأضاف أن "معاداة السامية يجب أن ترفض أينما كانت سواء في الجامعات أو في قاعات الأمم المتحدة".

في السياق، تظاهر آلاف الإسرائيليين واليهود الأمريكيين، الجمعة، ضد نتنياهو قبالة مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “نتنياهو غير شرعي” و”العار على نتنياهو”، بحسب وسائل إعلام عبرية.

ويحتج المتظاهرون على حزمة قوانين “الإصلاح القضائي” المثيرة للجدل التي تدفع بها الحكومة الإسرائيلية.

وتشهد إسرائيل منذ 37 أسبوعا تظاهرات احتجاجية على هذه القوانين التي تقول المعارضة إنها “تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية”.

وبدأت الاحتجاجات قبيل وصول نتنياهو إلى مقر الأمم المتحدة لإلقاء خطابه أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة بنيويورك.

وقالت النسخة الإلكترونية لصحيفة “هآرتس” العبرية: “يتظاهر آلاف الإسرائيليين واليهود الأمريكيين في نيويورك، الجمعة، قبيل خطاب نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأضافت: “نظمت مجموعة من أنصار نتنياهو احتجاجا مضادا. ويفصل بين المجموعتين حاجز”.

ومن المقرر أن يغادر نتنياهو الولايات المتحدة الأمريكية إلى إسرائيل بعد إلقائه الخطاب أمام الأمم المتحدة.