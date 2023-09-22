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إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرات سلمية شرق غزة

الجمعة 22 سبتمبر 2023 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات إثر قمع الاحتلال مسيرات سلمية شرق غزة



غزة/سما/

 أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلي بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وآلياتهم العسكرية، أطلقوا قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب الفتية والشبان الذين تظاهروا على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة، وشرق بلدة جباليا شمال القطاع، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وتتواصل لليوم السابع على التوالي، المسيرات السلمية في أماكن متفرقة شرق القطاع، وذلك احتجاجا على الحصار المفروض على القطاع، وضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق أبناء شعبنا في محافظات الوطن كافة، وبحق مقدساتنا وأسرانا.

يتبع...

#غزة

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