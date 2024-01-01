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شاهد: استنفار إسرائيلي عقب عملية إطلاق نار قرب كريات أربع

الجمعة 22 سبتمبر 2023 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: استنفار إسرائيلي عقب عملية إطلاق نار قرب كريات أربع



الخليل/سما/

أطلق مقاومون فلسطينيون النار، ظهر اليوم الجمعة، بالقرب من مستوطنة كربات أربع في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن فلسطينيين أطلقوا النار من سيارة مسرعة على مفرق إلياس، بالقرب من مستوطنة كريات أربع بالخليل، دون وقوع إصابات.

وأفادت القناة 12 العبرية  بأن عملية إطلاق النار قرب مدخل مستوطنة كريات أربع في الخليل استهدف محطة انتظار للحافلات.

وحسب الاعلام العبري، فقد استنفر الجيش والقوات في منطقة "كريات أربع" بعد عملية إطلاق النار، بحثًا عن منفذي عملية اطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال يغلق مدخل الكسارة في مدينة الخليل بعد حادثة إطلاق النار بالقرب من "كريات أربع"

وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس، حيث نفذ الفلسطينيون 247 عملًا للمقاومة، بينها 19 عملية إطلاق نار، في الفترة الممتدة بين 15 سبتمبر/أيلول الجاري حتى 21 من الشهر نفسه.

#الخليل

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