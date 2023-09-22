رام الله/سما/

تصدر خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الجمعة، إلى جانب استمرار اقتحامات جيش الاحتلال ومستوطنيه لمناطق مختلفة في الضفة.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

* "الحياة الجديدة"

- الرئيس: ما ضاع حق وراءه مطالب والنصر حليفنا... أكد أمام الجمعية العامة أن المقاومة الشعبية السلمية خيارنا الاستراتيجي للدفاع عن شعبنا وتحرير أرضنا

- الرئيس يجتمع في نيويورك مع غوتيريش ويستقبل أبو الغيط

- إصابتان خطيرتان في القدس وشرق غزة والاحتلال يجدد أمرا لوضع اليد على 350 دونما من أراضي قرى القدس ورام الله

- دولة فلسطين ترحب بالبيان الصادر عن السعودية بشأن التوصل لخارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن

- وقفة في دورا إسنادا للأسير كايد الفسفوس

- اشتية يدعو للضغط على إسرائيل للإفراج عن أموالنا

- حاخامات يتظاهرون في نيويورك احتجاجا على لقاء نتنياهو بالرئيس الأميركي

- "التعاون الخليجي" وبلينكن: من المهم الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس

- فوز "العالمية للدفاع عن الأطفال" بجائزة "رافتو" لحقوق الإنسان ومركز القدس بـ"الشجاعة في بناء السلام"

- حكومة ويلز تعارض مشروع قانون يمنع مقاطعة إسرائيل

* "الأيام"

- دعا إلى تجريم انكار النكبة وإحياء ذكراها سنويا .. الرئيس: واهم من يعتقد بإمكانية السلام دون نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه

- فجر اليوم .. قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتحاصر منزلا

- إصابة مواطنين في سلسلة اقتحامات والمستوطنون ينفذون اعتداءات جديدة

- إصابة شابين بجروح بزعم تنفيذهما عمليتي دهس وطعن في قلنديا والقدس

- عشرات الإصابات بينها حالة خطيرة خلال مواجهات شرق غزة

- الاحتلال يجدد سيطرته على أراض قرب القدس ورام الله

- تقرير: الدفع بمخططات لبناء 18223 وحدة استيطانية في القدس منذ بداية العام

- سكان سبسطية يخشون قيام جيش الاحتلال بعزلهم عن مواقعها الأثرية

- اشتية: إجراءات إسرائيل تشعل صراعا مفتوحا

- إسرائيل تغتال شخصين جنوب دمشق وتقصف موقعين سوريين في الجولان

- مسؤول إسرائيلي: تشويش في مطار بن غوريون مصدره سورية ولبنان

- اختتام مناورة عسكرية بين إسرائيل والولايات المتحدة

* "القدس"

- الرئيس: واهم من يظن أن السلام يمكن تحقيقه دون حصول شعبنا على كامل حقوقه ... الاحتلال لن يدوم ونحن باقون على أرضنا التي سكناها منذ آلاف السنين ولن نرحل عنها

- إصابات واقتحام نابلس ومدرسة واعتداءات للمستوطنين

- إصابة شاب بجراح خطيرة بالقدس واعتقال آخر على حاجز قلنديا

- الأمم المتحدة: عنف المستوطنين يشرد الفلسطينيين

- صدور 85 أمرا عسكريا لوضع اليد على مساحات واسعة من أراضي القدس

- إسرائيل تقصف "مبنيين مؤقتين" في الأراضي السورية

- باراك: نحن في الطريق لعصيان مدني

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