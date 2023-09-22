  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فتوح: حكومة الاحتلال تمعن في إجرامها بحق الشعب الفلسطيني

الجمعة 22 سبتمبر 2023 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح: حكومة الاحتلال تمعن في إجرامها بحق الشعب الفلسطيني



رام الله/سما/

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن عدوان جيش الاحتلال الفاشي على بلدة كفر دان غرب جنين صباح اليوم واغتيال المواطن عبدالله أبو الحسن، دليل على إمعان حكومة نتنياهو العنصرية في المضي قدما ببرنامجها الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف فتوح، في بيان، اليوم الجمعة، أن عمليات الإعدام والاغتيال اليومية ومداهمة البلدات والقرى الآمنة وترويع النساء والأطفال بشكل إرهابي، هي سياسة هدفها التضييق والضغط على الفلسطينيين لإجبارهم على ترك أراضيهم، ضمن خطة حكومة اليمين الاستيطانية التي تهدف إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتهويدها، التي تنفذ تحت أعين ومراقبة المجتمع الدولي.

#روحي فتوح #الشعب الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يعتقل القائد في عرين الأسود خالد طبيلة "البلدي"

الرئيس عباس أمام الجمعية العامة: واهمٌ من يظن أن السلام يمكن أن يتحقق دون حصول شعبنا على حقوقه

صور وفيديو ..في أول زيارة رسمية منذ عقدين.. الرئيس الاسد يصل إلى الصين

أسعار صرف العملات

تقرير : اجتماعات إسرائيلية سعودية عقدت سرا بمشاركة مسؤولين رفيعين

لبيد يحذر: موافقة نتنياهو على طلب السعوديّة بحيازة برنامج نوويّ "أمر خطير وغير مسؤول"

لازاريني : حصلنا على تعهدات جديدة تمكننا من تغطية برامجنا لشهري سبتمبر واكتوبر فقط

الأخبار الرئيسية

D65EE54D-CD6C-4794-95EC-D52423CCAF34.

جنوب إفريقيا تعفي جواز السفر الفلسطيني من تأشيرة الدخول

كيسنجر: هكذا عملنا على منع نصر عربي على إسرائيل في 73

photo_2023-09-22_13-32-43

شاهد: استنفار إسرائيلي عقب عملية إطلاق نار قرب كريات أربع

"النووي السعودي" عقبة جدية أمام اتفاق تطبيع محتمل: واشنطن تبحث البدائل

e80ed9b7-7c6a-4e1b-b0bf-62dd3a64-1695375055

عودة البالونات الحارقة.. اشتعال النيران قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية