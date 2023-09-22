اكتمال وصول وفد منتخبنا الوطني للسباحة للمشاركة في الآسياد

هانغتشو/سما/

اكتمل وصول وفد منتخبنا الوطني للسباحة إلى مدينة هانغتشو الصينية للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة.

ويضم منتخبنا للسباحة، تحت إشراف المدرب رائد ميلاد، أربعة سباحين: محمود أبو غربية، وفاليري ترزي ويزن البواب، ومارينا أبو شمالة.

وفور وصولهم إلى قرية الرياضيين، باشر سباحونا تدريباتهم المكثفة تأهبا للمشاركة في الآسياد.

ويستهل منتخبنا للسباحة مشاركته يوم الأحد المقبل بواسطة فاليري ترزي، ويزن البواب، ومحمود أبو غربية، في حين تخوض مارينا أبو شمالة غمار المنافسات انطلاقا من السادس والعشرين من الشهر الجاري، علما أن منافسات السباحة على مستوى الرجال والسيدات في الألعاب الآسيوية تختتم في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.