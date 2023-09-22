إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

قلقيلية/سما/

أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم حركة "فتح"- إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اقتحموا القرية وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص المعدني، جرى علاجهم ميدانيا.

وانطلقت المسيرة من أمام مسجد عمر بن الخطاب في القرية، ردد المشاركون فيها الشعارات الوطنية المناهضة للاحتلال والمطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية.

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