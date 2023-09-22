  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الجمعة 22 سبتمبر 2023 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم



قلقيلية/سما/

أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم حركة "فتح"- إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اقتحموا القرية وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة ثلاثة شبان بالرصاص المعدني، جرى علاجهم ميدانيا.

وانطلقت المسيرة من أمام مسجد عمر بن الخطاب في القرية، ردد المشاركون فيها الشعارات الوطنية المناهضة للاحتلال والمطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية.

ــــ

#قلقيلية

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يعتقل القائد في عرين الأسود خالد طبيلة "البلدي"

الرئيس عباس أمام الجمعية العامة: واهمٌ من يظن أن السلام يمكن أن يتحقق دون حصول شعبنا على حقوقه

صور وفيديو ..في أول زيارة رسمية منذ عقدين.. الرئيس الاسد يصل إلى الصين

أسعار صرف العملات

تقرير : اجتماعات إسرائيلية سعودية عقدت سرا بمشاركة مسؤولين رفيعين

لبيد يحذر: موافقة نتنياهو على طلب السعوديّة بحيازة برنامج نوويّ "أمر خطير وغير مسؤول"

لازاريني : حصلنا على تعهدات جديدة تمكننا من تغطية برامجنا لشهري سبتمبر واكتوبر فقط

الأخبار الرئيسية

D65EE54D-CD6C-4794-95EC-D52423CCAF34.

جنوب إفريقيا تعفي جواز السفر الفلسطيني من تأشيرة الدخول و"الخارجية" ترحب

كيسنجر: هكذا عملنا على منع نصر عربي على إسرائيل في 73

photo_2023-09-22_13-32-43

شاهد: استنفار إسرائيلي عقب عملية إطلاق نار قرب كريات أربع

"النووي السعودي" عقبة جدية أمام اتفاق تطبيع محتمل: واشنطن تبحث البدائل

e80ed9b7-7c6a-4e1b-b0bf-62dd3a64-1695375055

عودة البالونات الحارقة.. اشتعال النيران قرب الحدود الشرقية لقطاع غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية