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الاحتلال يعتقل مواطنين من العيزرية وتعنك وينكل بمزارعين من يعبد

الجمعة 22 سبتمبر 2023 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل مواطنين من العيزرية وتعنك وينكل بمزارعين من يعبد



القدس المحتلة/سما:

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنا من بلدة العيزرية، شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت المواطن سامر المكحل بعد مداهمه منزله في حي الإسكان، إضافة لمداهمة عدة منازل والاعتداء على ساكنيها والاستيلاء على تسجيلات كاميرات منها.

و اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابا من قرية تعنك غرب جنين ونكلت بمزارعين في بلدة يعبد غرب جنين، واقتحمت عدة قرى وبلدات في المحافظة.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب قسام فهد حسين من تعنك، أثناء مروره عبر حاجز عسكري على مفترق بلدة عرابة .

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب مساء أمس على المواطنين فتحي عمر حجار، وجهاد تيسير البرق، واحتجزت جرافة وسائقها ومنعتهم من استصلاح أراض في بلدة يعبد.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرى وبلدات: كفيرت، والعرقة، وكفر قود، ورمانة، وزبوبا، وفقوعة، وجلبون، في محافظة جنين.

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#الاحتلال #العيزرية #تعنك #يعبد #جنين

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