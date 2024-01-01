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الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة

الجمعة 22 سبتمبر 2023 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على الضفة وغزة



أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر، ابتداء من منتصف ليل السبت - الأحد، وذلك بمناسبة ما يسمى "يوم الغفران".

وجاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال أن ذلك يأتي "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي"، ولفت إلى أن الإغلاق يشمل "منطقة يهودا والسامرة (الضفة المحتلة) والمعابر مع قطاع غزة".

وبحسب البيان، "يبدأ الإغلاق من منتصف ليل السبت - الأحد (24 أيلول سبتمبر الجاري في تمام الساعة 00:01) حيث سيتم رفعه منتصف ليل الإثنين - الثلاثاء (24 أيلول سبتمبر الجاري في تمام الساعة 00:01)".

وشدد جيش الاحتلال على أنه سيتم رفع الإغلاق "بناء على تقييم الأوضاع" الأمنية كذلك. وأضاف أنه "سيقرر في ما بعد عن إمكانية فرض الإغلاق في باقي أيام الأعياد اليهودية" التي تنتهي في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وادعى الاحتلال أنه "خلال فترة الإغلاق سيسمح بمرور حالات إنسانية وطبيبة واستثنائية بعد موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق" المحتلة.

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