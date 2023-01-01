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مقتل الشاب محمد إغبارية في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

الجمعة 22 سبتمبر 2023 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل الشاب محمد إغبارية في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل



القدس المحتلة / سما /

قتل الشاب محمد جمال إغبارية في جريمة إطلاق نار بقرية مصمص بالقرب من مدينة أم الفحم في منطقة وادي عارة، فجر اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، تعرض الشاب محمد جمال إغبارية، في العشرينيات من العمر، لجريمة إطلاق نا من قبل جناة مجهولين في مدخل قرية مصمص، واخترقت عدة رصاصات القسم العلوي من جسده، ولم يكن أمام الطاقم الطبى سوى إقرار وفاته في المكان على الفور.

ضحية الجريمة محمد جمال إغبارية

وأغلق عدد من سكان قرية مصمص الشارع بعد مقتل الشاب إغبارية احتجاجا على الجريمة واستشراء جرائم القتل في البلدات العربية.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق، ولم يُبلّغ عن اعتقال مشتبهين وتفاصيل وخلفية الجريمة.

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