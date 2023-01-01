الاحتلال يعتقل القائد في عرين الأسود خالد طبيلة "البلدي"

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة خالد طبيلة "البلدي" أحد أبرز قادة جماعة "عرين الأسود" بعد محاصرة منزل في حي رفيديا بمدينة نابلس .

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت الحي بعد منتصف الليلة، بعد ان سبقتها وحدات خاصة من المستعربين وحاصرت المنزل الذي لجأ إليه خالد طبيلة، وأطلقت قذائف على مدخل المنزل قبل اقتحامه.

ويعد "البلدي" أحد مؤسسي مجموعات "عرين الأسود" المسلحة الى جانب الشهيدين محمد العزيزي وعبود صبح، وهو في عقده الثالث، وكان يعمل في الامن الوطني، قبل أن ينخرط في المقاومة .

وقد اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين . كما أصيب عدد من الشبان بحالات اختناق جراء قنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال قبل الانسحاب من الحي.

وقال الهلال الأحمر إنه نقل مصابة بشظايا الرصاص إلى مستشفى رفيديا، مشيرا إلى أنه تعامل أيضا مع 15 إصابة بالاختناق جراء إطلاق الاحتلال قنابل الغاز.