  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء صافية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الجمعة 22 سبتمبر 2023 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء صافية وارتفاع طفيف على درجات الحرارة



رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة صافيا بوجه عام حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صافياً بشكل عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية ولطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد السبت صافيا بوجه عام حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل صافيا بوجه عام حارا نسبيا الى حار، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الإثنين: يكون الجو صافيا بوجه عام حارا نسبيا الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الافقية.

الأكثر قراءة اليوم

شهيدان في عملية اغتيال اسرائيلية جنوب دمشق

وزير إسرائيلي يعلق بشأن مباحثات "التطبيع" مع السعودية وهذا ما قاله ..

بايدن رسم علامة الصليب عندما بدأ نتنياهو التحدث معه وصحيفة تفسر تصرفات الرئيس (فيديو)

الدولار عند أعلى مستوى منذ مارس بعد تصريحات رئيس الفيدراليّ الأميركيّ

اعتقال مسنّ من غزة بزعم العثور على سكّينيْن بحوزته في المحطّة المركزيّة بتل أبيب

الأونروا وشركة (أنبوكس) البلجيكية تطلقان مبادرة بيئية رائدة في قطاع غزة

صور وفيديو ..في أول زيارة رسمية منذ عقدين.. الرئيس الاسد يصل إلى الصين

الأخبار الرئيسية

20230922054138-c2b8185c-62e5-4e78-ad0c-9c23db1e77c1-1695355573

استشهاد مواطن برصاص الاحتلال في كفر دان

لازاريني : حصلنا على تعهدات جديدة تمكننا من تغطية برامجنا لشهري سبتمبر واكتوبر فقط

الرئيس عباس أمام الجمعية العامة: واهمٌ من يظن أن السلام يمكن أن يتحقق دون حصول شعبنا على حقوقه

الاحتلال الاسرائيلي يقتحم منزل منفذ عملية شعفاط

لبيد يحذر: موافقة نتنياهو على طلب السعوديّة بحيازة برنامج نوويّ "أمر خطير وغير مسؤول"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية