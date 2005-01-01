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لابيد يلتقي حسين الشيخ ويبحثان الوضع الامني والتطبيع مع السعودية

الجمعة 22 سبتمبر 2023 12:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد يلتقي حسين الشيخ ويبحثان الوضع الامني والتطبيع مع السعودية



القدس المحتلة/سما/

قالت وسائل إعلام إسرائيلية ان زعيم المعارضة الإسرائيلية لابيد التقى حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية الفلسطينية.

وناقش الجانبان الوضع الأمني ​​في إسرائيل والعلاقات مع الفلسطينيين واتفاق التطبيع الذي يجري تشكيله بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

أشار زعيم المعارضة يائير لابيد إلى تقرير في صحيفة "وول ستريت جورنال"، يفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس الموافقة على طلب السعودية تخصيب اليورانيوم على أراضيها مقابل تطبيع للعلاقات مع المملكة - بل وسعى للتوصل حل وسط بشأن هذه القضية.

وكشف تقرير لوول ستريت جورنال الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز إلى كبار المسؤولين الأمنيين والنوويين في إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمفاوضات حول التوصل إلى حل وسط يسمح للمملكة العربية السعودية بأن تصبح ثاني دولة تخصب اليورانيوم في الشرق الأوسط.

في المقابل فإن السعودية وضعت أمام الإدارة الأميركية حزمة شروط للشروع بالتفاوض حول تطبيع علاقاتها مع إسرائيل في مقدمتها تحالف أمني معها والسماح ببناء مفاعل نووي مدني.

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