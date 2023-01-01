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أردوغان ونتنياهو يتفقان على خطوات مشتركة في مجال التنقيب عن الطاقة

الجمعة 22 سبتمبر 2023 12:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان ونتنياهو يتفقان على خطوات مشتركة في مجال التنقيب عن الطاقة



نيويورك /سما/

نقلت وسائل إعلام تركية الخميس، عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله، إن تركيا وإسرائيل ستتخذان قريبا خطوات مشتركة في مجال التنقيب عن الطاقة، مضيفا أن البلدين سيعملان أيضا على تشغيل شبكات طاقة إلى أوروبا عبر تركيا.

وفي تصريحات للصحفيين في نيويورك بعد حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال أردوغان أيضا، إنهما اتفقا على تبادل الزيارات في الفترة المقبلة.

وكان أدوغان، قد التقى الثلاثاء، الماضي نتنياهو، في ولاية نيويورك الأميركية.

لقاء أردوغان ونتنياهو جرى بالبيت التركي، على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية. وجرى خلال اللقاء بحث القضايا الدولية والإقليمية، والعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وآخر التطورات المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأوضح أردوغان أن تركيا يمكنها القيام بعمل مشترك مع إسرائيل في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وأضاف قائلا: "يتعين علينا جميعاً العمل معاً من أجل عالم يسود فيه السلام".

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