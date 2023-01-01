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يجب طرح قضية اللاجئين وحقوقهم على اجندة المجتمع الدولي بقوة

لازاريني : حصلنا على تعهدات جديدة تمكننا من تغطية برامجنا لشهري سبتمبر واكتوبر فقط

الخميس 21 سبتمبر 2023 11:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
لازاريني : حصلنا على تعهدات جديدة تمكننا من تغطية برامجنا لشهري سبتمبر واكتوبر فقط



وكالات / سما/

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" ان المؤتمر الوزاري الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة نجح في الحصول على بغض التعهدات الجديدة من الدول المانحة.

وقال لازاريني في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي في نيويورك ان التعهدات الجديدة تكفي لشهري سبتمبر واكتوبر ولكن لم يتم الحصول على تمويل حتى الان لشهري نوفمبر وديسمبر.

واضاف لازاريني " ان جهودا كبيرة ستبذلها الاونروا خلال الفترة القادمة من اجل الحصول على تمويل يمكنها من الاستمرار في تقديم خدماتها" مؤكدا انه يجب اعادة طرح قضية اللاجئين الفلسطينيين على اجندة المجتمع الدولي بصورة حقيقية "وهنا نتكلم عن حقوق اللاجئين والتزام العالم تجاه قضيتهم وحقوقهم".

وتابع " الاواضع اصبجت غير محتملة وتوقعات اللاجئين كبيرة ونحن بحاجة ايضا الى 100 مليون دولار لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية في غزة والمساعدات النقدية للاجئين في سوريا ولبنان والاردن".

وقال " لا يمكن مواصلة اجراءات التقشف التي اصبحت توثر على كافة مناحي الحياة" 20 % فقط من طلاب الاونروا وصلوا الى المستويات المطلوبة في اللغة العربية والرياضيات بينما كانت النسبة 60% في عام 2015.

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