إصابة شاب بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق غزة

غزة / سما/

أُصيب شاب بجروح خطيرة، مساء اليوم الخميس 21-9-2023، برصاص جيش الاحتلال شرق مدينة غزة شرق القطاع.

وذكرت مصادر محلية، بأنه تم إصابة شاب برصاص الاحتلال بحالة خطيرة خلال المواجهات التي اندلعت على الحدود الشرقية لمدينة غزة.

وكان قد أصيب عدد من المواطنين بالاختناق مساء اليوم، خلال قمع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لمسيرات سلمية شرق قطاع غزة.

وقال شهود عيان "إن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وآلياتهم العسكرية المنتشرة على طول السياج الفاصل فتحوا نيران أسلحتهم وأطلقوا وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع، صوب عشرات الفتية والشبان الذين يتظاهرون في عدة مناطق على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة وشرق خان يونس ورفح جنوب القطاع وجباليا شماله، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق بالغاز