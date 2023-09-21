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رابط أسماء المستفيدين من قرض الزواج دورة سبتمبر 2023 في غزة

الخميس 21 سبتمبر 2023 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط أسماء المستفيدين من قرض الزواج دورة سبتمبر 2023 في غزة



غزة / سما/

أعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، اليوم الخميس 21/9/2023، أسماء المستفيدين من برنامج القرض الحسن للزواج عن دورة سبتمبر 2023.

 وجرى اختيار (100) شابًّا من المقبلين على الزواج من خلال نظام القرعة العلنية، بحضور رئيس الصندوق أحمد محيسن، وأعضاء مجلس ادارة الصندوق الأستاذ زكي مدوخ، ومحمود أبو صالح، ومدير الصندوق علاء الباز، والمدير العام للعمل الأهلي والآداب سامي أبو وطفة، ومدير المشاريع المهندس رائد عوض.

ويمكن الإطلاع على أسماء  المستفيدين من قرض الزواج دورة سبتمبر 2023 من هنا

وخلال كلمة له، أوضح محيسن أن برنامج القرض الحسن للزواج يُعد أحد البرامج الرئيسية لصندوق دعم الشباب الفلسطيني والتي تهدف إلى تعزيز صمود الشباب الفلسطيني والوقوف إلى جانبهم والمساهمة في تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، مؤكدًا أن شريحة الشباب تُعد من أكثر شرائح المجتمع تضررًا بسبب الحصار والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

وأشار إلى أن إجراء القرعة العلنية من خلال البث المباشر يأتي تأكيدًا على سياسة العمل التي ينتهجها الصندوق سعيًا لتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية لاختيار المستفيدين من خدماته التي يقدمها، لافتًا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة إطلاق نسخة جديدة من برنامج تمويل المشاريع الريادية للشباب.

 وبيَّن محيسن أنه سيتم منح الشباب الذين تم إختيارهم من خلال القرعة قرض حسن بقيمة (2000) دولار، على أن يتم سداده بدون فوائد بواقع (50) دولار شهريًا، لافتًا إلى إدارة الصندوق ستقوم خلال الأيام المقبلة بالتواصل مع المستفيدين لاستكمال الإجراءات والمعاملات الإدارية والمالية.

 وتقدم محيسن بالتهنئة للشباب الذين جرى اختيارهم خلال القرعة متمنيًا لهم حياة زوجية سعيدة، مؤكدًا أن إدارة الصندوق تسعى جاهدة لرفع مستوى خدماتها وزيادة أعداد الشباب المستفيدين منها.

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