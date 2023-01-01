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تجدد المسيرات الغاضبة قرب السلك الفاصل شرق قطاع غزة

الخميس 21 سبتمبر 2023 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
تجدد المسيرات الغاضبة قرب السلك الفاصل شرق قطاع غزة



رام الله/ سما/

تظاهر عشرات الفلسطينيين، مساء اليوم الخميس، قرب السلك الفاصل شرق قطاع غزة؛ نصرةً للمسجد الأقصى.

وقالت مصادر محلية، إن عدد من الشبان تجمعوا في منطقة أبو صفية شمال قطاع غزة وخزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار وقنابل الغاز المدمع صوب الشبان شرقي جباليا وغزة وخان يونس ورفح؛ بالتزامن مع بدء الفعاليات نصرةً للأقصى.

ومنذ يوم الأربعاء الماضي، يتظاهر الفلسطينيون قرب الحدود الشرقية في مخيمات العودة ضمن فعاليات شعبية وجماهيرية نصرةً للمسجد الأقصى ومدينة القدس، وتضامنًا مع الأسرى في سجون الاحتلال.

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