  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الدولار عند أعلى مستوى منذ مارس بعد تصريحات رئيس الفيدراليّ الأميركيّ

الخميس 21 سبتمبر 2023 02:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدولار عند أعلى مستوى منذ مارس بعد تصريحات رئيس الفيدراليّ الأميركيّ



وكالات / سما/

صعد مؤشر الدولار الأميركي في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، صوب أعلى مستوى له منذ آذار/ مارس الماضي، مدفوعا بتصريحات لرئيس الفيدرالي الأميركي، رجّح فيها زيادة على أسعار الفائدة نهاية العام الجاري.

وأبقى الفيدرالي الأميركي، أمس الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتوافق مع توقعات الأسواق والمحللين في "وول ستريت"، وذلك للمرة الثانية خلال آخر 6 اجتماعات، لتبقى ضمن نطاق 5.25 ـ 5.50 بالمئة.

لكن رئيس الفيدرالي، جيروم باول، قال في مؤتمر صحافي مساء أمس، إن "الوضع النقدي وأسعار المستهلك الحالية في أميركا، تحتاج إلى زيادة إضافية على أسعار الفائدة نهاية العام الجاري".

وفي التعاملات الصباحية اليوم، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات المنافسة، إلى 105.68 بزيادة نسبتها 0.4 بالمئة مقارنة مع إغلاق جلسة الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ آذار/ مارس الماضي.

كما أكد باول على الحاجة إلى إبقاء السياسة النقدية "متشددة" خلال العام المقبل، للتأكد من أن مسار التضخم المرتفع وصل إلى نهايته.

والدولار القوي، يضعف عقود الذهب، التي تراجعت في التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، بنسبة 0.2 بالمئة أو 5 دولارات إلى 1924 دولارا للأونصة.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: تواطؤ قطري مع الاحتلال.. حماس "منزعجة" من العمادي

ولي العهد السعودي: كل يوم نقترب أكثر من التطبيع مع "إسرائيل" (فيديو)

حماس: من المؤسف أن يستقبل رئيس دولة إسلامية نتنياهو..

بايدن: يجب اتخاذ تدابير فورية لتحسين الوضع الأمني والاقتصادي بالضفة

بن سلمان بشأن نتنياهو: علاقتنا باسرائيل ستستمر بغض النظر عمن يرأس إسرائيل

الاحتلال يقدم على خطوة مع سوريا لم تشهدها المنطقة منذ حرب 1967

تقديرات إسرائيلية حول التوترات على حدود غزة

الأخبار الرئيسية

استشهاد مقاومين اثنين من "الجهاد الإسلامي" في عملية اغتيال اسرائيلية جنوب دمشق

الاحتلال يطلق النار على شاب بزعم تنفيذ عملية دهس على حاجز قلنديا​​​​​​​

1ad9698d-21e9-4c6d-ba58-ca7c6f3a4baf

دعم مفوضها لازاريني..اللجنة المشتركة للاجئين : نطالب المانحين في نيويورك بدعم الاونروا وتحذر من انفجار الاوضاع

سموت

وزير إسرائيلي يعلق بشأن مباحثات "التطبيع" مع السعودية وهذا ما قاله ..

بن سلمان بشأن نتنياهو: علاقتنا باسرائيل ستستمر بغض النظر عمن يرأس إسرائيل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية