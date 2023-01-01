الدولار عند أعلى مستوى منذ مارس بعد تصريحات رئيس الفيدراليّ الأميركيّ

وكالات / سما/

صعد مؤشر الدولار الأميركي في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، صوب أعلى مستوى له منذ آذار/ مارس الماضي، مدفوعا بتصريحات لرئيس الفيدرالي الأميركي، رجّح فيها زيادة على أسعار الفائدة نهاية العام الجاري.

وأبقى الفيدرالي الأميركي، أمس الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتوافق مع توقعات الأسواق والمحللين في "وول ستريت"، وذلك للمرة الثانية خلال آخر 6 اجتماعات، لتبقى ضمن نطاق 5.25 ـ 5.50 بالمئة.

لكن رئيس الفيدرالي، جيروم باول، قال في مؤتمر صحافي مساء أمس، إن "الوضع النقدي وأسعار المستهلك الحالية في أميركا، تحتاج إلى زيادة إضافية على أسعار الفائدة نهاية العام الجاري".

وفي التعاملات الصباحية اليوم، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات المنافسة، إلى 105.68 بزيادة نسبتها 0.4 بالمئة مقارنة مع إغلاق جلسة الأربعاء، وهو أعلى مستوى له منذ آذار/ مارس الماضي.

كما أكد باول على الحاجة إلى إبقاء السياسة النقدية "متشددة" خلال العام المقبل، للتأكد من أن مسار التضخم المرتفع وصل إلى نهايته.

والدولار القوي، يضعف عقود الذهب، التي تراجعت في التعاملات الصباحية، اليوم الخميس، بنسبة 0.2 بالمئة أو 5 دولارات إلى 1924 دولارا للأونصة.