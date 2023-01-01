فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ومعاريف، ويديعوت أحرنوت)، الصادرة اليوم الخميس.
* "هآرتس":
- النظام السياسي في الولايات المتحدة أصبح الأكثر جنوناً منذ سنوات
- أقرته لجنة الوزراء: قانون الأخ الأكبر للتعرف إلى وجوه المشتبه بهم
- العنصرية المتأصلة في كاميرات التعرف إلى الوجه
- نحو تدهور آخر؟ التصعيد الأمني يسير باتجاه واحد
* "يديعوت أحرونوت":
- المحكمة تنظر مجددا في الالتماسات المقدمة ضد وزير القضاء
- العثور على دبابة إسرائيلية سُرقت من موقع عسكري قرب حيفا
- مستقبل إسرائيل في الشرق الأوسط يعتمد على السلام مع الفلسطينيين
- الإمارات تفرض "فيتو" على بن غفير وسموتريتش
- 4 ملفات على طاولة لقاء نتنياهو وبايدن
* "معاريف":
- تقييمات إسرائيلية لـ"ممر بايدن"..
- تقديرات إسرائيلية حول التوترات على حدود غزة
- تفاصيل اللقاء الأول بين نتنياهو وبايدن
- لليوم السادس.. إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز"