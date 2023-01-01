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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 21 سبتمبر 2023 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (هآرتس، ومعاريف، ويديعوت أحرنوت)، الصادرة اليوم الخميس.

* "هآرتس":

- النظام السياسي في الولايات المتحدة أصبح الأكثر جنوناً منذ سنوات

- أقرته لجنة الوزراء: قانون الأخ الأكبر للتعرف إلى وجوه المشتبه بهم

- العنصرية المتأصلة في كاميرات التعرف إلى الوجه

- نحو تدهور آخر؟ التصعيد الأمني يسير باتجاه واحد

* "يديعوت أحرونوت":

- المحكمة تنظر مجددا في الالتماسات المقدمة ضد وزير القضاء

- العثور على دبابة إسرائيلية سُرقت من موقع عسكري قرب حيفا

- مستقبل إسرائيل في الشرق الأوسط يعتمد على السلام مع الفلسطينيين

- الإمارات تفرض "فيتو" على بن غفير وسموتريتش

- 4 ملفات على طاولة لقاء نتنياهو وبايدن

* "معاريف":

- تقييمات إسرائيلية لـ"ممر بايدن"..

- تقديرات إسرائيلية حول التوترات على حدود غزة

- تفاصيل اللقاء الأول بين نتنياهو وبايدن

- لليوم السادس.. إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز"

#الصحف الإسرائيلية

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