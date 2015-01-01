دغلس: المطالبة بإطلاق سراح قاتل عائلة دوابشة تكشف الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال

نابلس / سما /

قال القائم بأعمال محافظ نابلس، مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مطالبة أعضاء في الكنيست ووزراء في الحكومة الإسرائيلية بإطلاق سراح قاتل عائلة سعد دوابشة عام 2015 ببلدة دوما جنوب نابلس، تكشف الوجه الحقيقي لحكومة الاحتلال.

وأضاف دغلس في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن هذه المطالب تشجع المستوطنين على القتل، وحرق المزيد من منازل المواطنين، وتؤكد أن سلطات الاحتلال تدير ظهرها إلى العالم، وتتنصل من كل قرارات الشرعية الدولية.

وأكد أن حكومة الاحتلال تتجاهل أن هناك أكثر من 5700 معتقل فلسطيني في سجونها، يعانون من ظروف صعبة وقاسية، منهم من استُشهد وبقي محتجزا في الثلاجات، ومنهم محكموم عليه بالمؤبدات داخل سجون الاحتلال.

يُذكر أن أعضاءً في الكنيست أطلقوا حملة لجمع التبرعات لصالح قاتل عائلة دوابشة، الذي أحرق منزل العائلة، واستُشهد على إثر ذلك سعد وزوجته ريهام، وطفلهما الرضيع علي، فيما نجا أحمد بعد إصابته بحروق خطيرة، إضافة إلى دعوتهم إلى إطلاق سراحه.