"التربية" تستنكر اقتحام الاحتلال مدرسة بنات العيزرية والعبث بمحتوياتها

رام الله / سما /

استنكرت وزارة التربية والتعليم، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدرسة بنات العيزرية الأساسية في تربية ضواحي القدس بعد تفجير أبوابها.

وأكدت التربية في بيان صحفي، أن هذه الأفعال تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحق الأطفال في الحصول على تعليم جيد وآمن، وهي تعكس الظروف الصعبة التي يعيشها الطلبة والمعلمون في القدس وضواحيها، نتيجة الحرب التي تشنها قوات الاحتلال على كل ما هو مقدسي، وخاصة منظومة التربية والتعليم.

ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وحماية حق الأطفال في التعليم، مؤكدة أهمية استمرار تقديم الدعم إلى المدارس والطلبة في القدس، لمواجهة هذه التحديات الصعبة.